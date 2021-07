[세종=아시아경제 문채석 기자]

내년도 최저임금이 올해보다 5.1% 오른 시급 기준 9160원으로 결정됐다.

최저임금을 심의·의결하는 사회적 대화 기구인 최저임금위원회는 12일 밤 제9차 전원회의에서 내년도 최저임금을 9160원으로 의결했다.

이는 올해 최저임금(시간당 8,720원)보다 440원(5.1%) 높은 금액이다.

