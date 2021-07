한국FPSB, 온라인 교육센터서 재무설계사 윤리교육 무료제공

[아시아경제 송승섭 기자]한국FPSB가 자격자 윤리교육과 전문성 유지를 위해 온라인 교육센터를 열었다.

10일 한국FPSB에 따르면 교육센터에서는 고객이익을 우선으로 하고 윤리와 재무설계 업무수행기준을 강조한 윤리교육 필수과정이 무료로 제공된다. 금융소비자보호법과 금융분쟁 사례를 분석한 과목이나 언택트 시대의 윤리를 다룬 과목이 개설됐다.

수강 대상은 국제재무설계사(CFP)와 재무설계사(AFPK) 자격 인증자다. CFP와 AFPK 자격은 2년마다 인증·갱신 작업이 필요한데, 이중 윤리교육 2학점을 필수로 취득해야 한다. 총 이수해야 하는 교육학점은 CFP가 30학점, AFPK가 20학점이다.

한국 FPSB는 국제FPSB와 계약을 맺고 국제표준 과정에 따라 자격인증 업무를 수행하는 기관이다. 추후 편의성을 높이기 위해 자격인증자의 인증과 갱신에 필요한 계속교육학점을 원스톱으로 취득하도록 개편할 예정이다.

한국FPSB 관계자는 “불완전 판매 및 회사의 이익을 우선으로 하여 피해를 받은 금융소비자가 갈수록 증가하고 있다”며 “고객과의 신뢰를 구축하고 건전한 금융시장환경을 만드는 제도적 보완도 중요하지만 고객의 이익을 위한 금융시장 종사자의 윤리의식이 우선돼야 한다”고 강조했다.

온라인 교육센터는 한국FPSB 홈페이지를 통해 접속할 수 있다.

