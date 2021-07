더맘마, 전자가격표시기 도입 본격화… 전국 직영·가맹점 적용 목표

[아시아경제 장효원 기자] 동네마트 O2O 앱 ‘맘마먹자’를 운영하는 더맘마(대표이사 김민수)는 전자가격표시기(ESL) 솔루션 시범 운영을 시작했다고 9일 밝혔다.

더맘마는 직접 개발한 ESL 솔루션 시범 버전을 최근 천안 직영점 와인팩토리에 적용했다. 와인팩토리 천안점의 1150㎡ 규모 매장 내 종이 가격표를 모두 2.9인치 크기의 ESL 태그(Tag)로 교체하고 가격 정보를 입력했다. 와인팩토리는 더맘마가 운영하는 창고형 와인숍 브랜드다.

더맘마 ESL 솔루션은 저전력무선통신기술을 이용해 관리서버에 등록된 상품정보를 실시간으로 가격 태그에 송출할 수 있다. 또한 스마트폰으로 상품과 가격 태그에 부착된 바코드를 순차로 인식하면 자동으로 상품정보와 가격 태그를 매칭시켜 상품정보와 가격이 가격 태그 화면에 반영된다.

기존에는 할인행사 등으로 상품 가격이 변동할 때마다 일일이 종이 가격표를 제작, 출력해 붙여야 했다. 전통적인 종이 가격표시 방식을 ESL 솔루션으로 대체함으로써 판매점은 잘못된 정보가 소비자에게 전달될 확률을 낮추고 상품 가격을 보다 효율적으로 관리할 수 있다.

더맘마는 천안 와인팩토리 ESL 시범운영을 이어가면서 판매관리시스템(POS)과 자동 연동되는 고도화된 ESL 솔루션을 내달까지 개발 완료할 방침이다. 이후 해당 ESL 솔루션을 전국의 직영·가맹 식자재 마트에 순차적으로 적용하는 게 목표다.

더맘마 관계자는 “향후 직영점을 시작으로 가맹 마트까지 ESL 플랫폼을 확대 적용할 계획”이라며 “유통 IT 테크 기업으로서 직영 마트를 IT 테크 적용의 테스트베드로 적극 활용할 계획”이라고 말했다.

더맘마는 2016년 설립된 온라인 식자재 구매 서비스 업체다. 전국에 분포한 지역 마트들과 가맹을 맺고 맘마먹자 앱을 통해 동네마트 장보기 서비스를 제공하고 있다. 주요 도시에서 직영 마트도 운영하고 있다. 이용자는 맘마먹자 앱에서 집 근처 마트의 신선식품 등을 쇼핑하고 당일배송으로 구매 물품을 받아볼 수 있다.

더맘마는 지금까지 누적 203억원 투자를 유치했다. 작년 7월에는 중소벤처기업진흥공단에서예비유니콘으로 선정돼 총 72억원 자금을 지원받기도 했다. 올 하반기 1000억원 규모 시리즈C 투자 유치를 목표로 삼고 있다. 실적과 밸류에이션을 극대화해 내년 코스닥 기업공개(IPO)를 추진할 계획이다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr