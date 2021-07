"고객만족도를 날씨로"…NH농협생명, 고객기상청으로 의견 청취

서비스 이용 후 고객만족도 날씨로 표현, 개선 의견 작성

[아시아경제 기하영 기자]NH농협생명이 고객의견을 청취하기 위해 모바일창구 내 고객기상청을 운영한다고 9일 밝혔다.

고객기상청이란 NH농협생명 서비스에 대한 만족도를 날씨의 형태로 의견을 남기고, 개선 의견을 작성할 수 있는 소통창구다.

NH농협생명 모바일창구 서비스 중 ▲보험계약대출 ▲보험료 납입 ▲사고보험금 청구 등 3가지 서비스를 이용하면 고객기상청 페이지로 이동해 의견을 남길 수 있다. 또 별도의 고객센터 메뉴에 고객기상청 페이지를 운영하여, 주1회 고객이 원할 때 언제든지 개선의견을 적을 수 있다.

고객기상청에 의견을 남기고, 개인정보동의를 한 고객에게는 추첨을 통해 소정의 상품을 지급할 예정이다. 남겨진 의견이 실제로 서비스 개선에 반영될 경우에는 별도의 상품도 제공한다.

김인태 대표이사는 "고객의 의견을 다양한 채널을 통해 경청하기 위해 이번에 고객기상청을 오픈하게 됐다"며 "NH농협생명을 이용하는 고객에게 언제나 편리한 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr