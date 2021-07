[특징주] 프리시젼바이오, 코로나19 20분 현장진단 키트 수출 부각 '강세'

[아시아경제 이민우 기자] 프리시젼바이오 프리시젼바이오 335810 | 코스닥 증권정보 현재가 17,550 전일대비 400 등락률 +2.33% 거래량 544,737 전일가 17,150 2021.07.09 10:39 장중(20분지연) 관련기사 프리시젼바이오, 아이센스와 93억규모 진단용 혈액 검사기 공급 계약 프리시젼바이오, 210억규모 동물용 임상화학 진단기기 공급 계약제가 간다고 했죠? 95% 치료효과에 ‘주가급등’!! 후속 株 잡으셔야죠 close 주가가 강세다. 코로나19가 재확산되는 가운데 이 회사가 현장진단 키트를 이미 수출하는 등 활발히 사업을 펼치고 있다는 소식이 부각된 것으로 보인다.

9일 오전 10시19분 기준 프리시젼 바이오 주가는 전날 대비 4.96% 오른 18000원을 기록했다. 정부가 수도권의 사회적 거리두기 단계를 12일부터 2주간 4단계로 격상하기로 하는 등 코로나19가 급격히 재확산되자 현장진단키트 수출 사업이 부각된 것으로 보인다.

앞서 지난해 말 프리시젼바이오는 코로나19 진단키트 '엑스디아 코비드-19 Ag'(ExDia COVID-19 Ag)가 스위스 보건국에서 검사기관 이외에 사용 가능한 제품으로 등록됐다고 밝힌 바 있다. 이 제품은 코에 면봉을 넣어 채취하는 비인두도말을 검체로 활용해 코로나19 감염 여부를 확인하는 방식으로 평균 20분 안에 결과를 확인할 수 있다.

이외에도 프리시젼바이오는 독일, 오스트리아, 체코 등 유럽을 포함한 해외에서 코로나19 진단 제품을 판매 중이다.

한편 김부겸 국무총리는 9일 정부서울청사에서 주재한 중앙재난안전대책본부 회의에서 사회적 거리두기 4단계 격상 계획을 발표했다. 서울에서만 사흘째 확진자 500여명이 발생하는 등 재확산이 가시화됐기 때문이다.

4단계로 격상되면 오후 6시 이후 사적으로 2명까지만 모일 수 있으며 3인 이상 모임은 금지된다. 오후 6시 이전에는 4인까지만 사적모임이 허용된다. 또한 백신 접종자에 적용하던 방역 완화조치도 유보된다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr