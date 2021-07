홍준표 "尹, '뻔한 것 아니냐' 궁예 관심법으로 국정농단 수사…장모 사건 해명해야"

[아시아경제 박현주 기자] 홍준표 국민의힘 의원이 윤석열 전 검찰총장의 국정농단 수사를 궁예의 관심법에 비유했다.

홍 의원은 7일 밤 KBS라디오 '주진우 라이브'에 출연해 "윤 총장이 최순실, 박근혜를 조사하면서 경제 공동체 이론을 내세워 공범으로 몰았다. 또 이재용, 박근혜 조사를 할 때 묵시적 청탁이라고 했다"며 "그게 어떤 뜻인가 하면 '그거 뭐 조사해 보면 뭐 하냐, 뻔한 거 아니냐'는 것"이라고 이같이 밝혔다.

이어 "이게 증거로 한 게 아니라 일종의 관심법이다. 그래서 궁예가 하던 관심법 비슷하게 그걸 법에 적용해서 소위 국정농단 수사를 해왔다는 말"이라고 설명했다.

홍 의원은 윤 전 총장이 '장모 사건'에 대해 해명해야 한다고 주장했다. 그는 "대통령이 되려면 제일 먼저 국민적 검증을 받아야 되는 게 도덕성"이라며 "경제 공동체 이론으로 보면 윤 전 총장이 '장모 사건'에 대해 해명을 해야 한다"고 말했다. 윤 전 총장의 장모 최 씨는 지난 2일 의료법 위반 및 특정경제범죄법상 사기 혐의로 기소, 징역 3년형을 선고받고 법정구속됐다.

그러면서 홍 의원은 "윤 전 총장은 문재인 정부를 독재정권, 약탈정권이라고 말했다. 나는 독재 정권이라고 보기는 조금 그렇지만 독선정권이라고 본다"며 "이를 세우고 강고하게 해준 사람이 검찰이다. 검찰이 국정농단 수사를 통해서 얼마나 많은 정권의 정당성을 부여했냐. 그런 측면은 윤 총장이 좀 과했다"고 꼬집었다.

윤 전 총장에 대해 '내부 총질'을 하고 있다는 비판에 대해선 '검증 차원'이라고 일축했다. 그는 "내부 총질이라고 당에서 일부 얘기를 하는데 나는 그것도 참 어이가 없다"며 "우리 당에 들어오면 내부 총질이지만 아직 들어오지를 않았다"며 왜 이것이 내부 총질이냐고 따져 물었다.

한편 궁예는 KBS 드라마 '태조 왕건'에 등장한 인물로, 극 중에서 관심법을 통해 상대의 마음을 꿰뚫어볼 수 있다는 논리로 폭정을 휘둘렀다.

박현주 기자 phj0325@asiae.co.kr