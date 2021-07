'사천 아라마루 아쿠아리움' 9일 개장 … 홍보 SNS 이벤트 진행

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 사천시는 9일 개장을 앞둔 '아라마루 아쿠아리움'을 홍보하기 위한 초성 퀴즈 이벤트를 한다고 6일 밝혔다.

이벤트는 5일부터 14일까지 사천시 공식 SNS 채널(네이버 블로그, 페이스북, 인스타그램, 카카오스토리, 카카오톡 채널)에서 이번에 개장하는 경남 유일 대형 아쿠아리움의 이름을 맞히는 내용이다.

참여는 누구나 가능하며, 사천시 공식 SNS 채널 팔로우한 후 해당 이벤트 게시물 '좋아요'와 퀴즈 정답을 댓글로 남기면 참여가 완료된다.

참여자 중 100명을 추첨해 기프티콘(파리바게뜨 아이스 아메리카노)을 증정할 예정이며, 오는 21일 당첨자를 발표할 예정이다.

한편 아라마루 아쿠아리움은 9일 오전 10시부터 11시 30분까지 사천바다케이블카 초양정류장 앞 광장 일원에서 1시간 30분동안 개장식이 열리며 일반 공개는 오후 1시부터 시작된다.

시설 이용 안내 관련 자세한 사항은 아라마루 아쿠아리움으로 문의하면 된다.

