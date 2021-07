마블 코믹스 인기작, 컬러 웹툰으로 연재된다

시공사·네이버웹툰 '블랙 위도우', '이터널스' 등 공개

마블 코믹스 인기작 '블랙 위도우'가 네이버 웹툰을 통해 소개된다. 출판사 시공사는 오는 7일 개봉하는 동명 영화의 원작을 6일부터 컬러 웹툰으로 보인다고 전했다.

시공사와 네이버웹툰이 함께 추진하는 '마블 웹툰 프로젝트'의 첫 번째 작품이다. 80년 넘는 역사를 자랑하는 마블 코믹스 원작을 처음으로 웹툰화했다. 시공사 측은 "방대한 텍스트가 신규 독자에게 진입 장벽이 될 수 있다고 판단해 마블 코믹스에 세로형 웹툰 변환을 제안했다"라고 설명했다.

가로형으로 방대하게 연출된 그림들이 컷 단위로 쪼개지면서 역동성이 더해져 가독성은 크게 향상됐다. 시공사 측은 "컷을 잘라서 붙이고 말풍선과 텍스트 크기를 적극적으로 조정했다"며 "마블 코믹스에서 고무적인 반응을 보였다"라고 말했다.

'블랙 위도우'는 인기 작가 마크 웨이드가 2016년부터 연재한 만화다. 러시아 스파이 출신 히어로 나타샤 로마노프의 과거와 현재를 감각적인 그림과 색감으로 조명한다. 시공사 측은 "전개가 빠르고 대사가 적어 프로젝트의 첫 타이틀로 내세우기에 적합했다"라고 설명했다. 이어 "11월 개봉 예정인 영화 '이터널스'의 원작을 비롯해 '어벤져스', '스파이더맨', '헐크' 등을 9월부터 연재할 예정"이라고 밝혔다.

