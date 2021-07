[아시아경제 지연진 기자] 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 80,400 전일대비 8,800 등락률 +12.29% 거래량 11,546,340 전일가 71,600 2021.07.05 10:01 장중(20분지연) 관련기사 [자금조달]한토신, 카카오빌딩 'H스퀘어' 인수자금 7900억 조달 성사카카오게임즈, 신작 '오딘' 매출 1위 소식에 급등[특징주]카카오게임즈, 신작 흥행 돌풍에 '강세' close 가 신작 게임 '오딘'의 구글과 애플 앱마켓 매출 1위 성과로 장초반부터 10% 넘는 급등세를 보이고 있다.

카카오게임즈는 이날 오전 9시38분 기준 코스닥 시장에서 전장대비 13.69%(9800원) 상승한 8만1400원에 거래되고 있다.

오딘은 지난달 29일 정식서비스를 시작한 카카오게임즈의 신작 게임이다. 사전 예약에 400만명 이상을 끌어 모으며 흥행 기대감을 키웠으며, 출시 직후 애플 앱스토어에서 매출 1위를 기록했다. 이후 나흘만에 구글에서도 매출 1위 자리를 차지했다.

