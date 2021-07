유승민 "당 밖에 계신 분들 무대 위에 다 오르는 드라마틱한 경선 해야"

[아시아경제 김초영 기자] 국민의힘 대권 주자인 유승민 전 의원은 4일 "당 안에 계신 분들만 갖고 뭔가 우리한테 유리한 방향으로 야권 후보 단일화를 하자는 고집을 완전히 버려야 한다"고 말했다.

유 전 의원은 이날 포항문화예술회관에서 열린 '희망22 동행포럼 포항 창립총회'에서 "당 밖에 계신 분들을 끌어들여서, 무대 위에 다 올라와서, 그중에 한 사람을 뽑는 드라마틱한 경선이 돼야 한다"며 이같이 밝혔다.

그는 "당 밖에 계신 분들 생각에 불공정하고 당 안에 있는 사람들에게만 유리한 경선 규칙이라는 오해를 받지 않아야 한다"며 "룰을 만드는 분들이 완전히 오픈된 마인드로 임할 것이라고 생각한다"고 덧붙였다.

윤석열 전 검찰총장의 국민의힘 입당 여부에 대해서는 "마지막 결정은 본인이 하는 것"이라면서 "우리는 언제든 들어올 수 있게 열어놓고 경선 룰도 그분에게 절대 불리하지 않게 준비하고 있으면 된다"고 강조했다.

또 윤 전 총장이 앞서 출마 선언문에서 '자유민주주의'와 '자유시장경제'를 강조한 데 대해서는 "자유가 굉장히 소중한 가치지만, 살아가는 데 자유라는 가치 하나만 있으면 만족하시는지 질문을 해보고 싶다"며 "자유가 지상 최고의 가치인 것 같이 얘기하면 국민에게 반쪽밖에 인정받지 못한다"고 지적하기도 했다.

