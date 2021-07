[이번 주 유상증자] 7월 둘째 주 공모 일정

[아시아경제 유현석 기자] 이달(7월) 둘째 주에는 보령제약, KC코트렐, 우리들휴브레인, RFHIC, 세동이 유상증자 청약을 진행한다.

◆보령제약= 보령제약 보령제약 003850 | 코스피 증권정보 현재가 23,800 전일대비 300 등락률 +1.28% 거래량 305,732 전일가 23,500 2021.07.02 15:30 장마감 관련기사 조병철 연세의대 종양내과 교수, 보령암학술상 수상자 선정보령제약 전 직원 '백신 유급휴가' 도입… 접종 시마다 2일 휴가[특징주]보령제약, 아플리딘' 코로나19 치료 효과…투여 후 74% 퇴원 '강세' close 은 오는 7일부터 8일까지 우리사주조합과 구주주 대상 청약을 진행한다. 이어 12~13일에는 일반공모청약을 실시한다.

주당 발행가액은 1만7750원으로 총 985억1250만원을 조달한다. 조달한 자금은 모두 운영자금에 활용할 예정이다. 세부적으로는 Legacy Brand 인수(LBA)에 700억원을 투입한다. 또 비뇨기, 고혈압, 당뇨 등 개량신약 개발에 285억1300만원을 사용한다.

보령제약은 1963년 11월11일에 설립됐다. 의약품의 제조, 매매 및 소분업, 무역업, 무역대리업, 부동산 매매 및 임대업 등을 영위하고 있다. 1988년 10월24일 코스피에 입성했다.

◆KC코트렐= KC코트렐 KC코트렐 119650 | 코스피 증권정보 현재가 7,230 전일대비 40 등락률 +0.56% 거래량 127,440 전일가 7,190 2021.07.02 15:30 장마감 관련기사 KC코트렐, 대만전력공사로부터 4657억 규모 공사 수주[e공시 눈에 띄네] 코스피-11일다시 부는 '그린모멘텀'…친환경株 기대감↑ close 은 오는 8일부터 9일까지 우리사주조합과 구주주를 대상으로 청약을 진행한다. 이어 오는 13일부터 14일까지 일반공모청약을 실시한다.

확정 발행가액은 오는 5일 결정된다. 현재 확정된 1차 발행가액은 5800원으로 총 267억원을 조달한다. 조달한 자금은 운영과 채무상환에 각각 167억원과 100억원을 사용한다.

KC코트렐은 2010년 1월1일 케이씨그린홀딩스주식회사로부터 인적분할을 통해 신설됐다. 회사 설립 등기는 2010년 1월6일자로 완료됐다. 2010년 1월29일 한국거래소 유가증권시장에 분할된 주식이 재상장됐다.

◆우리들휴브레인= 우리들휴브레인 우리들휴브레인 118000 | 코스피 증권정보 현재가 1,825 전일대비 5 등락률 +0.27% 거래량 320,376 전일가 1,820 2021.07.02 15:30 장마감 관련기사 우리들휴브레인, 의약품 유통업체 등 자회사 합병 완료…"MRO사업 ‘박차’"모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close 은 오는 8일부터 9일까지 구주주 대상 대상 청약을 진행한다. 일반 공모 청약은 오는 13일부터 14일까지다.

확정 발행가액은 오는 5일 결정된다. 현재 확정된 1차 발행가액은 1315원으로 총 357억원을 조달할 예정이며 모두 채무상환에 활용할 예정이다.

우리들휴브레인은 2009년 12월1일자로 우리들제약 주식회사의 메디컬사업부문을 인적분할해 설립됐다. 2009년 12월30일에 한국거래소 유가증권시장에 주식을 재상장했다.

◆RFHIC= RFHIC RFHIC 218410 | 코스닥 증권정보 현재가 40,200 전일대비 200 등락률 +0.50% 거래량 164,613 전일가 40,000 2021.07.02 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목] "RFHIC, 2Q부터 회복 시작…하반기엔 본격 성장"RFHIC, 질화갈륨 반도체 집적회로 국산화 과제 '선정'[e공시 눈에 띄네] 코스닥-29일 close 는 오는 7~8일 구주주 대상 청약을 진행하며 오는 12일부터 13일까지는 일반 공모 청약을 실시한다.

발행가액은 2만9800원으로 총 834억원을 조달한다. 이 중 276억원은 시설자금, 159억원은 운영자금, 400억원을 타법인증권 취득에 활용한다.

RFHIC는 지난 1999년 8월2일에 법인 형태로 설립됐다. 2017년 9월 코스닥시장에 입성했다. GaN(질화갈륨) 소재를 적용한 GaN 트랜지스터 및 통신용, 레이더용 전력증폭기를 생산하는 반도체 부품 기업이다.

◆세동= 세동 세동 053060 | 코스닥 증권정보 현재가 1,895 전일대비 125 등락률 +7.06% 거래량 13,949,618 전일가 1,770 2021.07.02 15:30 장마감 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제美 월가 “한국 주식을 사라” 外인이 주목하는 핵심주임상 3상 결과 발표! “ㅇㅇㅇ” 바이오 株!! 최대 수혜주!! close 은 오는 8일부터 9일까지 구주주 대상 대상 청약을 진행한다. 일반 공모 청약은 오는 13일부터 14일까지다.

확정 발행가액은 오는 5일 결정된다. 1차 발행가액은 1155원으로 총 55억원을 조달한다. 조달한 자금 중 18억원은 시설자금에 활용하는데 전기차 생산을 위한 투자비용이다. 운영자금은 원자재 구입비용 35억원을 투입한다. 2억원은 발행제비용이다.

세동은 1986년 2월4일 설립됐다. 2001년 8월17일 코스닥 시장에 입성했다. 자동차 부품산업을 영위하고 있다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr