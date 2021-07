이낙연·정세균 오찬 회동…"정권 재창출 노력"

[아시아경제 부애리 기자] 여권 대권주자인 이낙연·정세균 후보가 3일 회동을 갖고 "민주정부 4기의 탄생을 위해 함께 노력한다"고 밝혔다.

이 후보와 정 후보는 이날 여의도의 한 음식점에서 약 2시간 오찬을 하며 당내 경선 등에 관한 의견을 교환했다고 양측 캠프가 밝혔다.

양측은 "두 사람이 정권재창출에 특별한 책임이 있다는 데 공감했다"며 "민주당의 가치와 정체성을 지키면서 대전환의 시대가 요구하는 국내외 과제를 시행착오 없이 해결할 리더십이 필요하다는 데 의견을 같이 했다"고 전했다.

아울러 "두 사람은 최근 불거진 당내 경선 기획의 정체성 논란 등에 대해 심각한 우려를 표했다"고 설명했다.

정 후보 측 김민석 의원은 "민주정부의 가치를 발전시킨다는 지향과 당 대표, 총리를 지낸 분들이라는 점에서 공유하는 점이 있다"며 "앞으로 경선 방향이 정책·정체성·도덕성을 철저히 검증하는 방향으로 가야 한다는 점에 공감대가 있었다"고 밝혔다.

다만 두 후보는 반이재명 연대 등 단일화 논의에 대해서는 선을 그었다. 이 후보 측 윤영찬 의원은 "특정 후보에 반대하는 연대를 만드는 차원은 아니다"라며 "단일화 문제에 대해 논의가 이뤄진 적은 없다"고 말했다.

