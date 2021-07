[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 북한에서 온 풍산개 '곰이'의 새끼 7마리를 공개했다. 곰이는 지난 2018년 남북정상회담 당시 북측이 우리 측에 선물한 풍산개 한 쌍(곰이, 송강)중 암컷이다.

문 대통령은 3일 소셜네트워크서비스(SNS) 메시지를 통해 "북한에서 온 풍산개 '곰이'가, 원래 데리고 있던 풍산개 '마루'와 사이에 새끼 7마리를 낳았다"며 이같이 밝혔다.

새끼가 태어난 지는 4주 정도 됐다고 밝혔다.

문 대통령은 "모두 건강하게 자라 벌써 이유식을 먹기 시작했는데, 난산으로 태어난 한 마리가 아직 잘 먹지 않아 따로 우유를 조금씩 먹이고 있다"며 한 마리를 직접 안고 우유를 먹이는 사진도 공개했다.

또 "꼬물거리는 강아지들 모습"이라며 강아지들의 사진을 올리고, "7마리나 되니 이름 짓기가 쉽지 않다"고 했다.

