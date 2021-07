카카오게임즈, 신작 '오딘' 매출 1위 소식에 급등

[아시아경제 조성필 기자] 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 71,600 전일대비 14,100 등락률 +24.52% 거래량 20,769,163 전일가 57,500 2021.07.02 15:30 장마감 관련기사 [특징주]카카오게임즈, 신작 흥행 돌풍에 '강세'코스피, 개인 1조원대 순매수에도 하락 마감...코스닥은 4월 연고점 경신국내 증시, 외인·기관 순매도에 동반 약세..."코스닥 상대적 강세 전망" close 가 신작 게임 '오딘'의 앱 마켓 매출 1위 달성에 힘입어 2일 급등했다.

이날 코스닥 시장에서 카카오게임즈는 전날보다 24.52% 뛰어오른 7만1600원에 거래를 마쳤다. 카카오게임즈의 이날 하루 거래대금은 1조3891억원으로 코스닥 시장 1위였다. 종가 기준 카카오게임즈 시가총액은 5조3428억원으로 전날 코스닥 시장 시총 6위에서 하루 만에 4위로 올랐다.

한편 신작 모바일 다중접속임무수행게임(MMORPG) '오딘: 발할라 라이징'은 이날 구글과 애플 앱 마켓에서 매출 1위에 올랐다.

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr