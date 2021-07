코스피는 이틀째 하락, 코스닥은 연중 최고치 경신…개인만 순매수

[아시아경제 이선애 기자] 코스피가 외국인과 기관의 동반 팔자에 이틀째 하락한 반면 코스닥은 이틀 연속 최고치를 경신했다.

2일 한국거래소에 따르면 코스피는 전일대비 0.28포인트(0.01%) 내린 3281.78로 장을 마감했다. 이날 코스피는 3282.81로 전일(3282.06)보다 상승 출발했다.

외국인과 기관이 각각 1302억원, 2282억원어치 팔았고 개인은 3572억원의 매수 우위를 보였다.

업종별로 건설업(2.69%), 보험(1.45%), 통신업(0.98%) 등은 상승했다. 섬유의복(-1.41%), 의료정밀(-1.25%), 비금속광물(-0.53%) 등은 하락했다.

시가총액 상위종목에서는 LG화학(0.83%), NAVER(0.36%) 등이 올랐다. 반면 LG생활건강(-2.26%), SK하이닉스(-1.61%), 현대차(-1.03%) 등은 내렸다.

코스닥은 개인의 나홀로 매수에 힘입어 최고치를 갈아치웠다. 이날 코스닥은 전일대비 2.54포인트0(.25%) 오른 1038.18에 거래를 마쳤다. 연중 최고 종가를 경신한 수치다.

수급별로는 개인은 나홀로 1754억원을 사들이며 지수 상승을 이끌었다. 반면 외국인과 기관은 각각 1070억원, 524억원어치를 팔아치웠다.

업종별로 디지털컨텐트(5.50%), IT S/W&SVC(2.73%), 인터넷(2.12%) 등이 상승했다. 유통(-0.69%), 통신서비스(-0.58%), 반도체(-0.55%) 등은 하락했다.

시가총액 상위종목에서는 카카오게임즈(24.52%), 알테오젠(4.56%), 펄어비스(2.21%) 등이 올랐다. 에코프로비엠(-2.03%), 씨젠(-1.75%), 스튜디오드래곤(-1.04%) 등은 내렸다.

