무협-한전, 신에너지·전력기자재 기업 해외마케팅 지원 MOU

[아시아경제 김흥순 기자] 한국무역협회는 2일 삼성동 코엑스 스타트업 브랜치에서 한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 24,600 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,086,892 전일가 24,600 2021.07.02 14:30 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"한국전력, 2Q 영업손실 1.1조원"…투자의견 '중립' 하향외국인, 3주 연속 '팔자'…LG화학 사고 카카오 팔고시청 공무원, 해임후 'LH행'…부패공직자 24명 불법 재취업 close 공사(KEPCO)와 '신에너지 및 전력기자재 기업 해외마케팅 지원을 위한 업무협약(MOU)'을 맺었다고 밝혔다.

무역협회는 이날 협약의 일환으로 기업간(B2B) 온라인 거래알선 플랫폼인 트레이드코리아에 한전 KTP 기업 등 51개사를 위한 온라인전시관을 열었다. 향후 온라인전시관 규모 확대, 바이어 매칭, 화상 상담 등 비대면 마케팅도 지원할 예정이다.

김현철 무역협회 글로벌마케팅본부장은 "경쟁력 있는 기술을 보유했으나 수출 판로 확보에 목말라 하는 유망 중소기업을 위해 양 기관이 협력하게 돼 의미가 크다"면서 "협회의 온라인 플랫폼과 네트워크를 활용해 태양광, 에너지저장장치(ESS) 등 신에너지 및 전력 기자재 기업의 해외 진출을 적극 지원하겠다"고 말했다.

