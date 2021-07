[포토]이정훈 강동구청장, 민선 7기 취임 3주년 출근 직원들 격려로 시작

[아시아경제 박종일 기자] 이정훈 강동구청장이 7월1일 민선 7기 3주년을 맞아 코로나19 상황 대응에 여념이 없는 현장 직원들을 격려하기 위해 코로나19 백신 예방접종 현장을 방문했다.

이른 아침부터 고생하는 전 직원들에게 머핀과 음료를 전달하고 강동구보건소 예방접종실과 구민회관에 마련된 예방접종센터를 방문해 현장에서 수고하고 있는 의료진과 자원봉사자들을 격려했다.

이정훈 강동구청장은 ”지난 3년간 코로나19 등 대내외적인 어려운 여건 속에서도 강동구민을 위해 묵묵히 맡은 일을 수행해 준 직원분들께 고마움을 전한다“며 ”코로나19가 종식되는 그날까지 우리 모두 힘을 내 위기를 극복해 나가자“고 응원의 메시지를 전했다.

