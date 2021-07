[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 1일 오후 YDP미래평생학습관에서 개최된 구정소통의 장에 참석, 영등포 오피니언 리더인 주민자치위원장 및 각 동 통장연합회장과 이야기를 나누고 있다.

민선 7기 3주년을 맞아 열린 이번 구정소통의 장에서는 그간의 구정 성과를 공유하고 지역 현안 및 정책제안을 청취하는 시간을 가졌다.

채현일 구청장은 "지역 발전을 위해 애쓰는 주민자치위원장과 통장연합회장들의 노고에 감사"며 "앞으로 지속적으로 구정 현안을 공유할 수 있는 소통의 장을 마련하겠다"고 전했다.

