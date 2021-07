창원시, 미혼 1인 가구 대상 '응답하라, 1인 가구' 실시

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시는 지난 30일 여성회관 창원관에서 미혼 1인 가구 12명이 참여한 가운데 '응답하라, 1인 가구' 프로그램을 시작했다.

이번 행사는 1인 가구의 자립 능력 강화 및 건강한 사회적 관계 형성을 위해 기획됐다.

6월 30일부터 7월 10일까지 총 4회기에 걸쳐 운영된다.

첫 회기는 우리 사회 1인 가구 문제의 핵심인 '고립'과 '빈곤'을 예방하고자 노후 설계를 주제로 진행됐다.

3~4회기는 가죽공예 체험으로 코로나19 확산 예방 및 자조 모임 유도를 위해 4명씩 3조로 나눠 진행된다.

행사 참여자는 A 씨는 "막연하게만 그려오던 나 혼자 사는 미래를 이번 기회를 통해서 구체적으로 그려볼 좋은 기회가 된 것 같다"고 전했다.

한편 오는 21일에 '응답하라 1인 가구(2차)'를 추진할 예정이며, 기타 자세한 사항은 창원시 여성가족과로 문의하면 된다.

