코스피 '3280선' 약세...코스닥은 올해 장중 최고치 경신

[아시아경제 박지환 기자] 2021년 하반기 첫 거래일 국내 증시가 엇갈린 방향을 나타내고 있다. 코스피는 외국인과 기관의 동반 매도에 소폭 내림세를 보이고 있는 반면 코스닥은 개인이 매수하면서 4거래일째 상승세를 이어가고 있다.

1일 오후1시9분 기준 코스피는 전 거래일보다 14.10포인트 내린 3282.58을 가리키고 있다. 이날 코스피는 전장보다 1.24포인트 오른 3297.92로 출발했다.

투자 주체별 매매 동향을 보면 외국인과 기관이 3거래일 만에 함께 물량을 내놓고 있다. 개인은 8682억원 순매수한 반면 외국인과 기관은 각각 3089억원, 5629억원 순매도했다.

시가총액 상위 종목을 살펴보면 약세를 보이는 종목이 대다수다. 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 725,000 전일대비 27,000 등락률 +3.87% 거래량 512,869 전일가 698,000 2021.07.01 13:56 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시, 외인·기관 순매도에 동반 약세..."코스닥 상대적 강세 전망"코스피, 외인·기관 동반 순매도에 약세...코스닥은 올해 장중 최고치[특징주]LG화학·삼성SDI 등 2차전지 제조업체 강세 close (3.72%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 856,000 전일대비 15,000 등락률 +1.78% 거래량 88,083 전일가 841,000 2021.07.01 13:56 장중(20분지연) 관련기사 코로나19 재확산되지만…美 증시 기대심리로 코스피 상승 마감외국인 ‘사자’…코스피 강보합세미국 증시 훈풍에…코스피 장중 3300선 돌파 close (1.90%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 851,000 전일대비 1,000 등락률 +0.12% 거래량 262,854 전일가 850,000 2021.07.01 13:56 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시, 외인·기관 순매도에 동반 약세..."코스닥 상대적 강세 전망"코스피, 외인·기관 동반 순매도에 약세...코스닥은 올해 장중 최고치[특징주]LG화학·삼성SDI 등 2차전지 제조업체 강세 close (0.71%) 등이 상승했다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,200 전일대비 500 등락률 -0.62% 거래량 9,211,255 전일가 80,700 2021.07.01 13:56 장중(20분지연) 관련기사 제2의 아이진 찾았습니다전 세계적 확산 막는 ‘원샷’ 백신 등장! 임상 3상 결과 발표!“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close (-0.50%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 125,000 전일대비 2,500 등락률 -1.96% 거래량 2,199,157 전일가 127,500 2021.07.01 13:56 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시, 외인·기관 순매도에 동반 약세..."코스닥 상대적 강세 전망"코스피, 외인·기관 동반 순매도에 약세...코스닥은 올해 장중 최고치코로나19 재확산되지만…美 증시 기대심리로 코스피 상승 마감 close (-2.35%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 160,000 전일대비 3,000 등락률 -1.84% 거래량 3,992,272 전일가 163,000 2021.07.01 13:56 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시, 외인·기관 순매도에 동반 약세..."코스닥 상대적 강세 전망"코스피, 외인·기관 동반 순매도에 약세...코스닥은 올해 장중 최고치코로나19 재확산되지만…美 증시 기대심리로 코스피 상승 마감 close (-1.84%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 410,500 전일대비 7,000 등락률 -1.68% 거래량 463,386 전일가 417,500 2021.07.01 13:56 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 동반 순매도에 약세...코스닥은 올해 장중 최고치코로나19 재확산되지만…美 증시 기대심리로 코스피 상승 마감외국인 ‘사자’…코스피 강보합세 close (-1.20%) 등이 약세를 보이고 있다.

같은 시각 코스닥은 4.14 포인트 오른 1034.10를 가리키고 있다. 지수는 전 거래일 대비 0.52포인트 오른 1030.48로 장을 시작했다. 장중에는 1035.31까지 오르며 지난 4월19일 기록한 장중 기준 최고가(1032.64) 기록을 경신했다. 이대로라면 지난 4월20일 기록한 올해 종가 기준 최고치인 1031.88도 새로 쓰게 된다.

투자자별로는 개인이 675억원 순매수했다. 외국인과 기관은 각각 308억원, 213억원 순매도 중이다.

시가총액 상위 종목 중에서는 대다수 종목이 오름세다. 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 81,800 전일대비 6,100 등락률 +8.06% 거래량 3,005,631 전일가 75,700 2021.07.01 13:56 장중(20분지연) 관련기사 25살 코스닥 장중 최고치 팡파르“두산중공업” 대호재 나왔다! 황금 수혜 株 또 갑니다!국내 증시, 외인·기관 순매도에 동반 약세..."코스닥 상대적 강세 전망" close 가 중국 정부로부터 모바일게임 '검은사막 모바일'의 외자판호(판매허가) 발급에 따른 기대감에 9.11% 상승했다. 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 162,200 전일대비 5,000 등락률 +3.18% 거래량 209,770 전일가 157,200 2021.07.01 13:56 장중(20분지연) 관련기사 25살 코스닥 장중 최고치 팡파르코로나19 재확산되지만…美 증시 기대심리로 코스피 상승 마감외국인 ‘사자’…코스피 강보합세 close (0.95%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 216,000 전일대비 3,900 등락률 +1.84% 거래량 166,924 전일가 212,100 2021.07.01 13:56 장중(20분지연) 관련기사 25살 코스닥 장중 최고치 팡파르국내 증시, 외인·기관 순매도에 동반 약세..."코스닥 상대적 강세 전망"코스피, 외인·기관 동반 순매도에 약세...코스닥은 올해 장중 최고치 close (1.93%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 183,800 전일대비 1,100 등락률 +0.60% 거래량 86,439 전일가 182,700 2021.07.01 13:56 장중(20분지연) 관련기사 25살 코스닥 장중 최고치 팡파르국내 증시, 외인·기관 순매도에 동반 약세..."코스닥 상대적 강세 전망"코스피, 외인·기관 동반 순매도에 약세...코스닥은 올해 장중 최고치 close (0.38%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 85,600 전일대비 2,900 등락률 +3.51% 거래량 4,478,153 전일가 82,700 2021.07.01 13:56 장중(20분지연) 관련기사 25살 코스닥 장중 최고치 팡파르전 세계 확산! 큰손 外인이 순매수 1위 “핵심주”렘데시비르 50배 효과! ‘제2의 진원생명과학’ 후속 株 close (3.39%) 등이 상승했다. 반면 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 116,200 전일대비 500 등락률 +0.43% 거래량 329,310 전일가 115,700 2021.07.01 13:56 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시, 외인·기관 순매도에 동반 약세..."코스닥 상대적 강세 전망"코스피, 외인·기관 동반 순매도에 약세...코스닥은 올해 장중 최고치코로나19 재확산되지만…美 증시 기대심리로 코스피 상승 마감 close 는 -0.26% 내린 11만5400원을 가리키고 있다. 이외에도 SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 347,200 전일대비 4,900 등락률 -1.39% 거래량 15,620 전일가 352,100 2021.07.01 13:56 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시, 외인·기관 순매도에 동반 약세..."코스닥 상대적 강세 전망"코스피, 외인·기관 동반 순매도에 약세...코스닥은 올해 장중 최고치코로나19 재확산되지만…美 증시 기대심리로 코스피 상승 마감 close (-0.94%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 33,050 전일대비 350 등락률 -1.05% 거래량 434,516 전일가 33,400 2021.07.01 13:56 장중(20분지연) 관련기사 코로나19 재확산되지만…美 증시 기대심리로 코스피 상승 마감에이치엘비 "ESMO GI서 리보세라닙의 우수 치료효과 재입증"외국인 ‘사자’…코스피 강보합세 close (-1.05%) 등이 하락했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr