LX자회사들, 'LX' 사명 공식 적용

지난 5월 (주)LG에서 인적분할해 설립된 ㈜ LX홀딩스의 자·손회사들이 신설지주사로 편입된 지 2개월 만에 'LX'를 단 신규 사명으로 새로 시작한다.

(주) LX홀딩스는 자·손회사인 LG상사, 판토스, LG하우시스, 실리콘웍스, LG MMA 등 5개사가 이달부터 새 사명인 'LX인터내셔널', 'LX판토스', 'LX하우시스', 'LX세미콘', 'LX MMA'를 공식 적용한다고 1일 밝혔다.

LX인터내셔널은 지난달 25일 정관 변경을 위한 임시 주주총회를 열고 ‘LG상사’에서 ‘LX인터내셔널’로 사명 변경을 확정지었다. 영문 사명은 ‘LX International’이다. 신규 사명은 과거 트레이딩 위주의 상사업을 새롭게 정의하고, 1등 DNA를 내재화해 세계 시장에서 활약하겠다는 의지를 담고 있다.

금번 사명 변경은 과거 ‘럭키금성상사’에서 ‘LG상사’로 바뀐 지 26년 만이다. LX인터내셔널은 ESG(환경·사회·지배구조) 관점과 성장성을 고려해 친환경·디지털·헬스케어 등의 미래 신산업에 집중해 나갈 계획이다.

LX홀딩스 관계자는 "LX홀딩스의 자·손회사들이 LX로 사명을 교체하면서 완전한 LX일원으로서의 면모를 갖추게 됐다"며 "경영철학인 '지속 가능한 미래로의 연결'을 바탕으로 세계 시장을 개척하는 기업으로 성장해 나갈 것"이라고 밝혔다.

한편 LX홀딩스는 지난 30일 영등포구 LG트윈타워에서 종로구 LG광화문빌딩으로 본점 소재지를 변경했다고 공시했다. LG광화문빌딩은 LX인터내셔널, LX판토스가 입주해 있는데다 LX하우시스와 LX MMA가 자리잡고 있는 LG서울역빌딩과도 근접성이 좋아 계열사간 커뮤니케이션이 한층 확대될 전망이다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr