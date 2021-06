마켓컬리, 주방·원예용품 판매 증가…“비 오면 더 잘 팔린다”

[아시아경제 임춘한 기자] 마켓컬리에서 비가 오는 날에 주방용품, 간편식, 원예용품 등의 판매량이 더 높은 것으로 나타났다.

마켓컬리에 따르면 지난 5월 1일부터 6월 29일까지 냄비, 프라이팬의 판매량은 비가 오지 않은 날보다 34% 높았다. 접시, 수저 등 식기류와 칼, 가위 등 커팅기구 역시 비가 내린 날의 판매량이 그렇지 않은 날보다 각각 14% 증가했다.

생선, 육류 등 간편구이 제품의 판매량은 비 내린 날의 판매량이 38% 더 많았다. 전(11%), 떡볶이(10%) 등 조리 과정이 단순한 간편식의 판매량도 늘었고, 술안주로 간단히 즐기기 좋은 견과류(12%), 건어물(8%), 건조육(6%) 등의 판매량도 증가했다.

원예용품의 경우 농부의 꽃, 텃밭 채소 씨앗 등 화훼류와 몬스테라, 홍콩야자 등 화분류의 판매량은 비가 올 때 12%씩 더 높았고, 화분 화병 등 화훼용품 역시 판매량이 19% 늘었다.

마켓컬리는 비가 오면 외식보다는 집에서 식사를 하는 경우가 많아 요리할 때 필요한 주방용품, 쉽게 조리할 수 있는 간편식, 집콕의 무료함을 달래주는 원예용품 등에 대한 소비자들의 관심이 높아졌기 때문으로 분석된다고 밝혔다.

