DB손보, 보험 가입상담 신청하면 상품권 지급

[아시아경제 오현길 기자] DB손해보험 DB손해보험 005830 | 코스피 증권정보 현재가 54,400 전일대비 400 등락률 -0.73% 거래량 39,919 전일가 54,800 2021.07.01 09:48 장중(20분지연) 관련기사 DB손보, 쿠팡물류센터 보험금 최대 70억…"중장기 보험료 인상 요인""소외된 손보株 다시 보자"삼성금융 내부거래 47조…금융그룹 위험 대응여력 감소(종합) close 은 보험 가입상담 신청 이벤트 '우리 오늘부터 1일 해요'를 진행한다고 1일 밝혔다.

보험 가입상담 신청 시 자동 응모되며, 기존 가입 보험의 부족한 보장 개선을 위한 가입 상담도 함께 진행된다.

신규 보험은 홈페이지와 모바일앱에서 '한 번에 상담신청' 메뉴를 통해 자동차보험, 운전자보험, 종합보험 등 필요한 보험 종류를 고객이 선택하고 연락처만 남기면 전문 컨설턴트와 상담이 가능하다. 기존 보험 분석이 가능한 '내 보험 바로알기' 서비스 이용 후 부족한 보장에 대해 상담 신청이 가능하다.

상담신청 완료 시 추첨을 통해 총 800명에게 신세계 모바일상품권, 스타벅스 모바일상품권, CU 모바일상품권을 지급한다.

DB손보 관계자는 "평소 보험이 어려워 가입을 망설이는 고객분들을 위해 이벤트를 준비했다"며 "기존 가입되어 있는 보험에 대한 점검도 함께 진행하는 만큼 부족한 보장에 대해 알아보는 좋은 기회가 될 것"이라고 말했다.

