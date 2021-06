[아시아경제 전진영 기자] 국회 과학기술정보방송통신위원회 위원장인 이원욱 더불어민주당 의원은 30일 "KBS는 수신료 인상 추진을 여기에서 멈춰야 한다"고 말했다.

KBS가 이사회에서 수신료를 현행 월 2500원에서 3800원으로 올리는 안을 의결한 가운데 이 위원장은 이날 페이스북을 통해 "조정안이라는 표현을 쓰지만, 결국 인상안“이라며 ”국민적 감정과 동떨어진 모습"이라며 이같이 말했다.

이 위원장은 "KBS가 경영혁신과 자구적 노력을 하지 않은 것은 아니지만, 국민이 체감하기엔 여전히 부족하다"며 "공영방송의 모습을 회복하는 것이 우선"이라고 비판했다.

과방위 소속 국민의힘 의원들도 이날 성명을 내고 "KBS는 청와대와 민주당의 허락이라도 받았나. 국민이 반대하는 수신료 인상을 즉각 철회하라"며 "방통위도 오해를 받지 않으려면 인상안을 반려하라"고 목소리를 높였다.

