[포토]서울 강서구-강서경찰서, 복지사각지대 발굴 위한 업무협약 체결

[아시아경제 박종일 기자] 서울 강서구(구청장 노현송)는 30일 구청 집무실에서 강서경찰서(서장 반기수)와 ‘복지사각지대 발굴·지원을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다.

양 기관은 위기가구 문제를 해소하기 위해서는 각 기관의 협력이 중요하다는 데 뜻을 같이하고 지역 복지를 위해 상호 협력하기로 했다.

이날 협약에 따라 각 기관은 보유하고 있는 역량과 자원을 활용, ▲복지사각지대 위기가구 발굴 ▲위기가구 현장방문 지원 ▲고위험 가구 밀집지역 순찰 강화 등 복지사각지대를 해소하는 데 힘을 모으기로 했다.

구는 이번 협약을 통해 지역 내 복지사각 발굴·지원 역량이 한층 강화되고, 기관별 전문분야에 대해 포괄적으로 협력함으로써 위기가구 문제 해결에 많은 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

노현송 구청장은 “복지사각지대 발굴·지원을 위한 협력을 통해 더욱 촘촘한 지역사회 복지망을 구축하게 됐다”며 “복지사각지대에 놓인 대상자를 신속하게 발견하고 맞춤형 복지서비스를 지원함으로써 주민들의 복지체감도를 높여 나가겠다”고 말했다.

