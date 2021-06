진주시-한국항공우주산업(KAI) 회전익 비행센터 투자유치 확정

KAI 유치로 방위산업 동반성장과 항공산업 메카 도약 기대



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 29일 오후 3시 한국항공우주산업㈜(이하 KAI) 본사에서 조규일 시장, 안현호 대표와 관계자 등이 참석한 가운데 KAI 회전날개 부문 비행센터 설립 투자협약(MOU)을 체결했다.

시는 지역 경제 회복을 위해 2019년 기업유치단을 신설하고 기업 경험이 풍부한 투자유치 민간전문가를 영입해 국내 유일의 항공기 제조 기업인 KAI의 회전익 비행센터 유치를 확정했다.

이번 협약은 코로나19 등으로 인한 경기침체 극복과 항공우주산업 메카로 도약하고자 하는 시와 회전익전용비행 인프라를 확보하려는 KAI의 요구가 부합한 결과다.

시와 KAI는 협약을 통해 관련 법규에서 정하는 범위 내에서 행·재정적 지원하고 가산 일반산업단지 내 약 13만5000㎡의 부지에 250억~700억원을 단계적으로 투자한다.

또 회전익항공기비행센터를 건립함으로 시민을 우선 채용하는 등 일자리 창출을 위해 노력하기로 약속했다.

이날 협약을 체결한 KAI는 국산 전투기인 KF -21 보라매 1호기 출고식을 시작으로 최근 국내 기술로 개발한 소형무장 헬리콥터(LAH, Light Armed Helicopter)의 개발 비행시험을 진행 중이다.

비행센터 운영의 주력 기체인 LAH는 육군의 노후 공격 헬기인 500MD와 AH-1S를 대체하기 위해 개발한 두 번째 국산 헬기로 연구개발에 약 5800억원, 양산에만 6조원이 투입 예정이다.

KAI는 지난 2015년 6월 개발에 착수한 이후 3년여만인 2018년 12월 시제 1호기를 선보였고 2019년 7월 초도 비행에 성공해 지난해 12월 방위사업청으로부터 ‘잠정 전투용 적합’ 판정을 획득했다.

조 시장은 “글로벌 항공 대기업이 우리 지역에 투자를 결정한 것에 진심으로 감사드린다”며 “결정을 계기로 인근 사천시·고성군 등 지자체 및 이전 공공기관과 협력해 서부 경남이 글로벌 항공산업의 중심이 될 수 있도록 노력을 기울여 나가겠다”고 말했다.

한편 최진수 진주시 투자유치 전문가는 “KAI 유치로 장기간 미분양 된 가산 일반산업단지의 분양률을 제고하고 개발의 도화선이 될 것”이라며 “2022년 준공을 앞둔 경남 항공국가산업단지와 연계해 첨단 항공산업의 중심도시로 만들겠다”고 포부를 밝혔다.

