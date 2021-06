[아시아경제 유현석 기자] 아파트 엘리베이터에서 이웃 주민에게 흉기를 휘두른 30대 남성이 경찰에 구속됐다.

28일 경찰 등에 따르면 서울남부지법 임해지 영장 전담 부장판사는 이날 살인 미수 혐의를 받는 A씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 후 '도주의 우려가 있다'며 구속 영장을 발부했다.

전날 A씨는 새벽 서울 영등포구 신길동의 한 아파트 엘리베이터 안에서 주민인 60대 남성에게 흉기를 휘둘러 다치게 한 혐의를 받고 있다. 피해자는 얼굴 부위 등을 다쳐 병원으로 옮겨졌다. 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.

경찰은 A씨를 상대로 정확한 사건 경위를 조사 중이다.

