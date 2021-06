최재형 "대통령께 사의 표명…역할 숙고하는 시간" (종합)

대선 출마 여부 물음에 "차차 말씀드릴 기회 있을 것"…"정치적 중립성 문제, 감사원장직 수행 적절하지 않아"

[아시아경제 류정민 기자] 최재형 감사원장이 28일 문재인 대통령에게 사의 의사를 전달했다. 최 원장은 대통령선거 출마 등 정치 행보와 관련한 물음에 역할과 관련해 숙고하는 시간을 가질 것이라며 말을 아꼈다.

최 원장은 이날 오전 감사원 출근 길에 기자들과 만나 "감사원장직을 수행하는 것이 적절치 않다고 생각해 대통령님께 사의를 표명했다"고 말했다.

최 원장은 "감사원장 임기를 끝까지 마치지 못한 점에 대해서는 국민 여러분과 임명권자, 감사원 구성원 여러분께 송구스럽게 생각한다"고 전했다.

최 원장은 "저에 대한 국민 여러분 기대와 우려를 잘 알고 있다. 감사원장직을 내려놓고 우리 대한민국의 앞날을 위해 어떤 역할을 해야 하는지에 대해서 숙고하는 시간을 가지려 한다"고 말했다.

최 원장은 야권의 대선 주자로 거론되고 있지만 사의 표명 이후 행보에 대해서는 말을 아꼈다. 최 원장은 대선 출마 의사와 관련해 "사임을 (발표하는) 자리에서 말하는 것은 맞지 않고 차차 말씀드릴 기회가 있을 것"이라고 말했다.

최 원장은 이날 유영민 비서실장을 통해 사의 의사를 전달한 것으로 알려졌다.

최 원장은 사의 표명 계기와 관련해 "감사원의 정치적 중립성이나 이런 문제와 관련해서 감사원장직을 계속 수행하는 것은 적절치 않다고 판단했다. 최 원장은 감사원장 이임식은 따로 하지 않을 예정이다.

