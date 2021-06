코오롱그룹은 지난 26일 '무지개 디딤돌 멘토링' 6기의 온라인 해단식을 했다고 27일 밝혔다.

무지개 디딤돌 멘토링은 다문화가정 청소년들이 문화 차이를 극복하고 학교생활에 잘 적응할 수 있도록 동일한 배경의 대학(원)생을 1대 1로 매칭해 학습·문화 체험 멘토링을 지원하는 사업이다.

코오롱 측은 "이번 활동은 코로나19 여파로 대부분 온라인·비대면으로 진행됐지만 40명의 멘토와 멘티가 적극적으로 참여해 성공적으로 마무리됐다"고 소개했다.

