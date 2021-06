'대권 도전' 정세균 "이 나라가 정치 실험장 돼선 안돼"…이재명 저격

[아시아경제 조슬기나 기자] 더불어민주당 대권주자인 정세균 전 국무총리는 26일 "이 나라가 정치적 실험장이 돼서는 안 된다"고 이재명 경기지사의 기본소득론을 공개적으로 비판했다.

정 전 총리는 이날 자신의 페이스북을 통해 "5차 재난지원금을 상위 1% 부자에게까지 지급해야 한다는 주장은 경제논리가 아닌 정치논리에 매몰된 포퓰리즘"이라며 "보편적 무상급식이 옳다고 해서 재난지원금도 항상 전국민 지원해야 하는 것은 아니다"라고 밝혔다.

그는 또 "자기 주장의 합리화를 위해 사안마다 보편지원을 요구하거나 '대통령의 뜻을 따르라'며 대통령을 끌어들이는 식의 발언도 절제돼야 한다"고 주장했다. 이는 앞서 이 지사가 재난지원금 선별 지급을 주장하는 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관을 향해 "기재부는 독립기관이 아니다. 지휘권자인 대통령님의 지시를 이행해야 할 의무가 있다"고 발언한 것을 꼬집은 것으로 해석된다.

'전국민 재난지원금'을 주장하는 당 지도부를 향해서도 비판의 목소리를 높였다. 정 전 총리는 "정책의 일관성과 효율성 없이 무조건 전국민 보편지원이라는 교조적 주문에 빠져 당정청 갈등을 불러일으켜서는 국민의 신뢰를 얻어 정권재창출로 가기 어렵다"고 비판했다.

이어 “집단면역이 먼저”라면서 “그 전까지는 손실보상이든 재난지원이든 힘겨운 피해계층에 두텁게 지원하는 것이 옳다”고 강조했다

