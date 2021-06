문준용 "포기하는 지원금 많다…대통령 아들로 사는 건 재밌는 일"

[아시아경제 황수미 기자] 문재인 대통령 아들인 미디어 아티스트 문준용(38)씨가 최근 한국문화예술위원회(문예위)의 지원사업에서 6900만원의 지원금을 받게 된 것과 관련해 특혜를 받은 것이 아니냐는 논란이 일고 있다. 이에 문 씨는 "특혜는 당연히 없었다. 아무런 근거도 없이 대통령의 가족을 정치에 악용하지 말라"며"정치인들의 공격이 오히려 작가로서의 내 실력을 부각하는 결과만 낳고 있다"고 말했다.

문 씨는 25일 경향신문과의 인터뷰에서 이번 논란을 예상했다면서 "미디어 아트 작가라면 당연히 신청해야 하는 지원금이었고, 논란을 감수할 만한 가치가 있기 때문에 신청했다"고 했다. 이어 "선정 자체가 큰 실적이자 영예로운 일"이라고 덧붙였다.

'대통령 아들이면 가난한 다른 예술가들에게 지원금을 양보해도 되지 않느냐'는 주장에 대해선 "문예위의 '예술과 기술 융합지원사업' 지원금은 경제적으로 어려운 분들을 돕는 지원금이 아닌, 실력 있는 사람이 더 좋은 작품을 만들도록 하는 지원금이다"라고 답했다. 그러면서 "지금도 포기하는 지원금이 많다"며 "특히 형편이 어려운 분을 돕는 지원금은 아예 처음부터 배제했다"고 주장했다.

또한 지원금 대상 선정 사실을 자신이 직접 알린 이유에 대해 "지원금을 받은 사실이 다른 곳을 통해 알려지면 정치인들이 어떻게 악용할지 모르기 때문에 먼저 알렸다"고 설명했다.

이어 문 씨는 특혜 의혹을 제기하는 야당 의원들을 향해 답답함을 토로했다. 그는 "미술작가의 지원금 신청은 프로 대회가 없는 운동 종목의 선수가 대회에 출전하는 것과 같다. 선정 자체가 중요한 실적이 되고, 운동선수들이 우승 트로피를 받는 것과 같다"며 "제가 하는 작업은 실험예술로, 주로 국공립미술관에서 제작비를 받거나 이번과 같은 지원금을 받아서 작품을 제작한다"며 따라서 해당 사업은 "당연히 신청해야 하는 것"이라고 말했다.

'대통령 아들이어서 입는 피해가 있느냐'는 질문에 문 씨는 "좋은 점도 있고 불편한 점도 있다"고 답했다. 그는 "좋은 점은 지금 정치인들의 나에 대한 공격이 완전히 실패해 정치적 효과는 없는 반면, 오히려 작가로서의 내 실력을 부각하는 결과만 낳고 있다는 점"이라며 "지원금 대상으로 선정됐고, 선정 이유가 국제적으로 인정받는 실력 때문임이 알려지고 있다. 불편한 점은 이런 언론 인터뷰와 SNS를 하느라 작업시간을 빼앗긴다는 것"이라고 답했다.

그는 '대통령 자녀로 사는 게 참 피곤한 일이겠다'란 말엔 "재밌다. 즐겁게 받아들이려 한다"고 반응했다.

앞서 문 씨는 자신이 한국문화예술위원회의 '예술과 기술 융합지원사업'의 지원금 대상에 선정되었다는 사실을 지난 18일 자신의 페이스북을 통해 직접 밝힌 바 있다. 그는 "예술 기술 융합은 제가 오랫동안 일해왔던 분야라 심혈을 기울여 지원했다"며 "이 사업에 뽑힌 것은 대단한 영예이고 제 직업은 이런 실적으로 실력을 평가받는다"고 언급했다.

이어 "축하를 받아야 할 일이고 자랑해도 될 일이지만 그렇지 않게 여기실 분이 있을 것 같다 걱정이다"라며 "응답해야 할 의견이 있으면 하겠다"고 말했다.

이를 두고 야당 의원들은 '특혜 의혹'을 제기하고 있다. 배현진 국민의힘 최고위원은 지난 21일 당 최고위원회의에서 "국민의 박탈감과 분노 표출이 굉장하다"며 "문준용 씨가 하는 모든 게 국민들에게 지도자 아들로서 어떻게 비춰질지 관리가 안 된다"고 비판했다.

