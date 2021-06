[아시아경제 이정윤 기자] 서울 마포경찰서 소속 경찰관 2명이 코로나19 백신 1차 접종 후 확진 판정을 받았다.

25일 경찰에 따르면 마포서 소속 A 경위는 확진된 지인의 밀접접촉자로 분류돼 전날 보건소에서 코로나19 검사를 한 뒤 양성 판정을 받았다. A 경위와 같은 사무실에서 근무하는 B 경감도 확진 판정을 받았다.

A경위와 B경감은 각각 지난 6월과 4월에 코로나19 백신을 1차 접종했고 2차 접종은 하지 않은 것으로 파악됐다.

마포서는 청사 전체에 대해 소독을 진행하고 일부를 폐쇄했다. 또 본서 직원 전체에 대해 코로나19 검사를 받도록 안내했다.

