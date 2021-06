정부, 국산 코로나19 백신 '선구매'…"임상 3상 총력 지원"(종합)

SK바이오·제넥신 등 5개 기업

mRNA 백신 기술 확보 총력

[아시아경제 서소정 기자] 정부가 국산 코로나19 백신 개발 속도를 앞당기기 위해 국내 개발기업의 하반기 임상 3상시험 진입을 지원하고 선구매를 추진하기로 했다.

정부는 25일 코로나19 치료제·백신 개발 범정부지원위원회 제10차 회의를 열고 올해 하반기 코로나19 백신 개발 지원 방안과 국내 메신저 리보핵산(mRNA) 백신 기술현황·지원방안 등을 논의했다.

정부는 우선 임상 3상에 진입하거나 임상 2상 중간결과가 도출된 경우 면역원성·안전성·성공가능성·생산능력·접종용이성 등을 종합적으로 고려해 선구매를 추진할 계획이다. 그간 국내사들은 백신 주권 확립과 K백신 개발 촉진을 위해 정부가 선구매에 적극 나서야 한다고 요구해왔다.

현재 국내서는 SK바이오사이언스 SK바이오사이언스 302440 | 코스피 증권정보 현재가 152,500 전일대비 1,000 등락률 +0.66% 거래량 278,150 전일가 151,500 2021.06.25 12:43 장중(20분지연) 관련기사 정부, 국산 코로나19 백신 선구매 추진…"3분기 임상 3상 총력 지원"SK바이오사이언스, ESG·인사 위원회 신설SK바이오사이언스 "백신 생산 허브 만든다"… 1500억 규모 공장 증설 추진 close · 유바이오로직스 유바이오로직스 206650 | 코스닥 증권정보 현재가 40,050 전일대비 800 등락률 -1.96% 거래량 298,393 전일가 40,850 2021.06.25 12:43 장중(20분지연) 관련기사 정부, 국산 코로나19 백신 선구매 추진…"3분기 임상 3상 총력 지원"정부, 국내 백신 개발업체 신속 임상 3상 지원…"국산 백신 선구매 추진" '국산 코로나19 백신' 개발 속도낸다… 임상시험 표준안 공개 close · 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 86,200 전일대비 800 등락률 +0.94% 거래량 122,690 전일가 85,400 2021.06.25 12:43 장중(20분지연) 관련기사 정부, 국산 코로나19 백신 선구매 추진…"3분기 임상 3상 총력 지원"정부, 국내 백신 개발업체 신속 임상 3상 지원…"국산 백신 선구매 추진" '국산 코로나19 백신' 개발 속도낸다… 임상시험 표준안 공개 close · 진원생명과학 진원생명과학 011000 | 코스피 증권정보 현재가 40,950 전일대비 50 등락률 +0.12% 거래량 12,474,319 전일가 40,900 2021.06.25 12:43 장중(20분지연) 관련기사 대기업 간 빅딜 “삼성-LG” 관련 최대 수혜 株!! 딱! 말씀드립니다정부, 국산 코로나19 백신 선구매 추진…"3분기 임상 3상 총력 지원"진원생명과학, 신변종 감염병 대응 플랫폼 개발 국책과제 공동연구기관으로 선정 close · 셀리드 셀리드 299660 | 코스닥 증권정보 현재가 130,100 전일대비 200 등락률 +0.15% 거래량 360,212 전일가 129,900 2021.06.25 12:43 장중(20분지연) 관련기사 정부, 국산 코로나19 백신 선구매 추진…"3분기 임상 3상 총력 지원"딱! 말씀드립니다! “삼성-LG” 역대급 빅딜!! 경기회복 최대 수혜株백신 맞고 “트래블 버블”! 정부 발표 최대 수혜株 close 등 5개 백신 개발기업이 하반기부터 단계적으로 임상 3상 진입을 목표로 하고 있다. SK바이오사이언스의 경우 내달 임상 3상에 돌입할 예정이며, 제넥신도 임상 3상 진입을 위한 자금 확보에 나선 상태다.

정부는 5개 기업이 올해 하반기 임상 3상 진입을 목표로 한 만큼 총력 지원에 나설 계획이다. 앞서 백신 임상지원 예산을 지난해 490억원에서 올해 687억원으로 늘렸지만 필요한 경우 추가적인 예산 확보도 추진하기로 했다.

국가지정 중앙임상시험심사위원회(중앙 IRB) 운영도 조기에 가동을 추진한다. 다기관 통합 심사를 통해 기존 각각 의료기관별로 임상시험심사위원회(기관 IRB)의 승인을 받아야 하는 불편함을 해소하고, 신속한 임상시험 진입을 지원한다.

임상 3상 추진을 위한 검체분석 인프라 등 관련 사전 준비는 올해 상반기 내 완료하도록 추진중이다. 대규모 임상시험 참여자 모집을 위해 국가임상시험지원재단을 중심으로 백신 임상 참여자 사전 모집을 진행하고 있으며, 임상 3상이 본격화된 경우 참여자를 집중 연계할 예정이다.

국내 mRNA 백신 기술, 해외와 3년 격차…범부처 협업 지원

아울러 국내 mRNA 백신 기술이 해외에 비해 3년 정도 뒤처졌다고 보고 격차 해소를 위해 7개 분야 39개 기술 수요에 대해 범부처가 협업해 지원에 나서기로 했다.

정부가 국내 기업과 학계를 대상으로 1·2차 기술수요 조사를 실시한 결과 항원 디자인 및 최적화, 원자재 생산, IVT 벡터 및 mRNA 생산, 지질나노입자(LNP) 등 백신 전달체 생산, 정제, 대량생산, 효능평가 등 7개 분야에서 기술수요가 있었다. 약 10여개 기업들은 향후 임상 시험 진행을 계획하고 있는 것으로 조사됐다.

정부는 ‘신·변종 감염병 대응 플랫폼 핵심기술개발사업’도 추진한다. 이 사업은 감염병의 확산 예측부터 신속 진단·치료·예방까지 감염병 대응 전주기에 대한 차세대 원천기술 개발을 지원하는 것으로 12개 과제에 대해 올해부터 2024년까지 4년간 지원한다.

강도태 보건복지부 2차관은 "올해 하반기 백신 임상 3상에 대해 범부처 총력 지원을 통해 성과를 조기에 가시화하도록 노력하겠다"면서 "mRNA 백신 기술을 확보하기 위한 범부처 차원의 집중 지원을 통해 우리나라 바이오산업의 발전과 포스트 코로나19 시대를 대비하겠다"고 전했다.

국내 바이오업계는 정부의 지원 강화에 환영의 입장을 나타냈지만 막대한 비용이 소요되는 임상 3상을 앞두고 보다 전폭적인 지원이 필요하다고 입을 모았다. 국산 백신 개발사 관계자는 "글로벌 임상 3상을 진행하려면 임상 자체는 물론 운영비와 재료비까지 포함해 수천억원이 소요되는데 개별 기업이 감당하기에 위험부담이 크다"면서 "전세계 백신 접종이 확대돼 임상 3상 진입을 신속히 진행해야 하는 상황에서 보다 적극적인 지원이 이뤄져야 한다"고 말했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr