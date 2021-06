한미 '랩스 트리플 아고니스트', 다양한 간 질환 치료 가능성 확인

[아시아경제 이춘희 기자] 한미약품 한미약품 128940 | 코스피 증권정보 현재가 326,000 전일대비 2,500 등락률 +0.77% 거래량 9,415 전일가 323,500 2021.06.24 10:19 장중(20분지연) 관련기사 루테인 등 성분 100% 천연 식물성 원료에서 추출 [클릭 e종목]"한미약품, 롤론티스 특허침해 소송 가처분 인용 낮아""타이레놀 없어요"… 백신 접종 영향에 두 달째 진통제 수급난 close 이 개발 중인 NASH(비알코올성 지방간염) 치료 혁신신약 랩스 트리플 아고니스트(LAPS Triple Agonist, HM15211)의 다양한 간 희귀질환 치료 가능성을 확인했다는 연구결과를 발표했다.

한미약품은 지난 23~26일 나흘간 온라인으로 진행된 유럽간학회(EASL)에서 랩스 트리플 아고니스트의 NASH 치료 및 간 희귀질환 치료 효과, 기전 확인 등 3건의 연구결과를 발표했다고 24일 밝혔다.

랩스 트리플 아고니스트는 체내 에너지 대사량을 증가시키는 글루카곤과 인슐린 분비 및 식욕 억제를 돕는 GLP-1, 인슐린 분비 및 항염증 작용을 하는 GIP 수용체들을 동시에 활성화하는 삼중작용 바이오신약 후보물질이다.

이번 학술대회에서 한미약품은 지난해 미국 식품의약국(FDA)로부터 원발 경화성 담관염(PSC)과 원발 담즙성 담관염(PBC) 치료 희귀약품으로 지정받은 랩스 트리플 아고니스트의 치료 효과에 대한 근거를 공개했다.

해당 연구에 따르면 PSC와 PBC 모델에 랩스 트리플 아고니스트를 투약한 후 측정한 간 섬유화 지표 모두에서 개선 효과가 확인됐다. 한미약품은 "해당 효능이 경쟁 약물 오베티콜산보다 우수했다"고 설명했다. 또한 간 문맥 염증 및 조직괴사율을 낮추는 등 조직학적인 간 지표도 유의하게 감소시켰다고 밝혔다.

추가 연구에서는 기존에 확인했던 직접적인 항염증 및 항섬유화 효과와 더불어 랩스 트리플 아고니스트가 간 내 담즙산(bile acid) 생성도 조절한다는 기전을 새로이 규명했다. 한미약품 관계자는 "이 연구를 통해 랩스 트리플 아고니스트가 NASH에 이어 간 분야 희귀질환 치료제로도 개발될 수 있다는 잠재력을 확인했다"고 설명했다.

이어진 두 건의 발표에서 한미약품은 랩스 트리플 아고니스트의 NASH 및 간 섬유화 유도 모델에서의 치료 효능을 다양한 인크레틴(incretin) 유사체(GLP-1, GLP-1/GIP, GLP-GCG)와 비교했다. 해당 연구에서 랩스 트리플 아고니스트는 기존 여러 인크레틴 유사체 대비 NASH 및 간 섬유화 모두에서 차별화된 효능을 보인 것으로 발표됐다.

권세창 한미약품 대표이사는 "NASH 치료 혁신신약으로 개발 중인 랩스 트리플 아고니스트를 치료제가 없는 다양한 간 질환 분야료 적응증을 확대할 수 있다는 가능성과 잠재력을 확인한 연구들을 발표했다"며 "전 세계에서 가장 빠르게 개발되고 있는 삼중 작용 바이오 신약이라는 장점을 극대화해 간 분야 희귀질환은 물론, 염증 및 섬유화 분야에서 새로운 혁신을 창출해 나가겠다"고 말했다.

랩스 트리플 아고니스트는 지난해 7월 FDA로부터 신속 개발을 위한 패스트 트랙으로 지정됐다. 현재 생검(biopsy)으로 질환이 확인된 NASH 환자들을 대상으로 치료 효능 유효성 확인을 위한 임상 2상을 미국에서 진행하고 있다.

