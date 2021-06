메쉬코리아 '부릉', 위메프오 실시간 전담 배송 맡는다

위메프오 앱 통한 주문 상품 라스트마일 배송 서비스 제공

[아시아경제 김철현 기자] '부릉'을 운영하는 메쉬코리아(대표 유정범)는 위메프에서 운영하는 배달 플랫폼 위메프오와 협약을 맺고 실시간 라스트마일 배송 서비스를 제공한다고 24일 밝혔다.

이번 협약을 통해 소비자가 위메프오 앱을 통해 상품 주문 시 부릉이 실시간 배송을 전담한다. 해당 서비스는 강남 권역부터 시작해 전국으로 확장할 예정이다. 이와 동시에 주문과 배송 라이더 배차, 배송 동선, 스케줄 관리 등 라스트마일 배송에 관한 프로세스 전반을 최적화할 수 있는 부릉의 빅데이터 기반 IT 솔루션 역시 위메프오에 함께 지원한다.

이번 협약은 메쉬코리아가 최근 추진하고 있는 마이크로풀필먼트센터(MFC)의 공격적인 확장과 관련 있다. 올해 3월 MFC 강남1호점에 이어 이번 달 MFC 송파 2호점을 연이어 개소하며 도심 물류 네트워크를 빠르게 구축하고 있는 부릉은 향후 식음료를 넘어 위메프오에 입점된 다양한 상품 등을 MFC와 연계해 보다 빠른 배송 서비스로 제공할 예정이다.

유정범 메쉬코리아 대표는 "위메프오가 지향하는 공정배달을 함께 실현하기 위해 부릉의 토털 디지털 유통물류 플랫폼을 보다 효율적으로 운영해 나갈 것"이라며 "상품과 데이터가 하나로 묶여 최종 소비자까지 실시간으로 흐르는 IT 물류의 경쟁력을 증명하겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr