배우 안성기, 브랜드 로레이 어워드 수상

"한국영화 위상 세계에 드높이겠다"

배우 안성기(69)씨가 한국 배우 최초로 '브랜드 로레이 어워드'에서 수여하는 레전더리상을 받았다. 브랜드 로레이 어워드는 브랜드 기반 비영리 단체인 세계브랜드재단(TWBF)이 개인이나 단체의 브랜드 가치를 평가해 진행하는 시상식이다. 안씨는 지난 22일 서울 중구 신라호텔에서 열린 한국 시상식에서 세계적인 스타에게 주어지는 레전더리상을 수상했다. 25개국 브랜드 전문가 482명으로부터 평균 9.4점을 받아 최종 심사를 통과했다. 브랜드 전략, 문화, 혁신, 형평성, 커뮤니케이션 등 다섯 부문에서 고르게 점수를 얻었다. 안씨는 "내게 많은 용기와 힘을 주는 상이 될 것"이라며 "앞으로 한국영화의 위상을 세계에 드높이는 데 남은 인생을 기여하겠다"고 소감을 밝혔다. 앞서 이 상을 받은 배우로는 청룽(성룡), 톰 크루즈, 해리슨 포드 등이 있다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr