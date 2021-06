[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 신안군은 23일 오후 2시 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 신규 확진자 1명 추가 발생했다고 밝혔다.

전남 1606번(신안군 18번)은 해외 입국 외국인으로 지난 9일 인도네시아에서 입국한 뒤 자가 격리 중이었으며, 23일 자가격리 해제 전 검사에서 양성 판정을 받아 접촉자는 없는 것으로 파악됐다.

확진자는 목포시의료원으로 이송 예정이며, 확진자 거주지 방역소독 조치 및 GPS 동선을 파악해 접촉자 추가 여부를 조사할 계획이다.

이로써 신안군의 누적 확진자는 현재 18명(해외입국자 2명 포함)이다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr