[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시 하수도사업소는 친환경 화분 만들기 체험 행사를 운영한다고 23일 밝혔다.

현장에서 하수처리 과정을 눈으로 보고 체험하며, 4계절 대표적인 꽃을 관찰하는 등 친환경 프로그램이다.

그 외에도 방문객들을 위한 수질 연구 체험, 현장 코스 주변 야외 축구장에서 비눗방울 불기, 바람개비 만들기 등 다양한 체험이 진행 중이다.

홍보관 견학 및 체험을 희망하는 단체에서는 창원시 하수도사업소로 문의·신청할 수 있다.

코로나19 예방을 위해 인원 제한과 방역 수칙 준수 등의 사전 안내를 받은 후 체험에 참여할 수 있다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr