'윤석열 X파일' 생산지 야당 지목 송영길에 국민의힘 "선동 정치" 비판

"송 대표, '소모적 정치 하지 말자'더니"

[아시아경제 이현주 기자] 송영길 더불어민주당 대표가 '윤석열 X파일' 생산지로 야당을 지목한 데 대해 국민의힘은 23일 "구태의연한 선동 정치"라며 "국민들의 눈살을 찌푸리게 하지 말라"고 비판했다.

황보승희 국민의힘 대변인은 이날 논평을 통해 "'윤석열 X파일'과 관련한 그 어떤 실체도 드러나지 않은 상황에서 집권 여당의 대표가 추측을 사실인 것처럼 이야기하고, 여론을 호도하는 것은 구태의연한 선동정치와 다를 바 없다"면서 "특히나 며칠 전 제1야당 대표를 만나 '소모적 정치를 하지 말자'던 송 대표이기에 더욱 유감"이라고 밝혔다.

황보 대변인은 "국민의힘은 '윤석열 X파일'을 본 적도 없음은 물론 전혀 무관할 뿐더러, 윤 전 총장은 현재 국민의힘 당원도 아니기에 어떠한 조치도 할 수 없다"고 말했다.

이어 "만약 실체가 있고, 작성자가 있다면 국민 앞에 명백히 밝히면 될 일"이라며 "정치권이 또다시 과거의 구태를 반복하며 국민들의 눈살을 찌푸리게 해서는 안 될 것"이라고 했다.

