조선대병원 ‘의료영상 품질관리 모범병원’ 인증

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 조선대학교병원 영상의학과(과장 김진웅)가 최근 대한영상의학회로부터 ‘2021 의료영상 품질관리 모범병원’ 인증을 획득했다. 인증 기간은 내달부터 2024년 6월까지 3년이다.

22일 조선대병원에 따르면 ‘의료영상 품질관리 모범병원’ 인증은 대한영상의학회 주관으로 특수의료장비 품질관리체계 정착을 위해 품질관리를 효과적으로 실행하고 있는 의료기관을 평가하는 제도다.

평가기준은 ▲유방촬영 ▲MRI(자기공명영상촬영장치) ▲CT(전산화단층촬영장치)에 대한 시설·안전관리·인력·판독 등의 항목이다.

조선대병원 영상의학과는 특수의료장비를 적절히 설치하고 모범적으로 운영한 점을 높게 평가 받았다.

김진웅 영상의학과장은 “체계적인 특수의료장비 품질관리를 통해 앞으로도 환자들에게 양질의 의료영상서비스를 제공할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

한편, 특수의료장비는 보건복지부의 ‘특수의료장비의 설치 및 운영에 관한 규칙’에 의거한 의료장비로 유방촬영장치, MRI, CT가 이에 해당한다.

