[골프토픽] 박민지 "내가 세계랭킹 19위~"…코르다 ‘넘버 3’

'국내 넘버 1' 박민지(23·NH투자증권·사진)가 세계랭킹 19위를 차지했다.

22일 오전(한국시간) 발표된 주간 여자골프 세계랭킹에서 3.99점을 받아 지난주 22위에서 3계단 도약했다. 지난 20일 충북 음성군 레인보우힐스골프장에서 끝난 한국여자프로골프(KLPGA)투어 메이저 DB그룹 한국여자오픈(총상금 12억원)에서 2타 차 우승을 거뒀다. 지난 13일 셀트리온 퀸즈마스터즈에 이어 2주 연속 우승이자 통산 9승째다. 올해 9개 대회에서 메이저 1승 포함 5승의 괴력이다.

다승은 물론 상금랭킹 1위(9억4805만원)와 대상 포인트 1위(333점), 평균타수 1위(69.50타) 등 개인타이틀 싹쓸이를 노릴 수 있는 상황이다. 고진영(26) 1위(9.08점), 박인비(33·KB금융그룹)가 2위(8.66점)를 지켰다. 반면 김세영(28·메디힐·7.55점)은 ‘마이어클래식 챔프’ 넬리 코르다(미국·8.17점)에게 3위 자리를 내주고 4위로 밀렸다. 한국은 김효주(26·롯데)가 8위(5.47점)로 1계단 올라섰다.

