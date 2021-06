[아시아경제 온라인이슈팀] 모델 겸 배우 줄리엔 강이 조각 같은 몸매를 공개했다.

21일 줄리엔 강은 본인의 인스타그램에 "365일 평소에 꾸준히 관리해서 언제든 준비된 몸짱으로 살아요 우리" 라는 글과 함께 자신의 바디프로필 사진 몇 장을 게재했다.

사진 속 줄리엔 강은 상반신을 탈의한 채 완벽한 근육질 몸매를 자랑하고 있다.

이에 네티즌들은 "줄리엔 강은 할아버지가 돼도 몸짱일 듯", "자극받았다", "대박" 등의 댓글을 달며 뜨거운 반응을 보였다.

