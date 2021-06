'윤석열 X파일' 놓고, 野 "전형적 정치공작" 한목소리(종합)

[아시아경제 금보령 기자] 야당에서는 이른바 윤석열 전 검찰총장 관련 'X(엑스)파일'을 놓고 '정치 공작'이라며 여권을 향한 비판의 목소리를 높였다. 이와 함께 안철수 국민의당 대표와 이준석 국민의힘 대표는 "파일을 공개하라"고 주장했다.

안 대표는 21일 국회에서 개최된 최고위원회의에서 "X파일을 언급한 송영길 더불어민주당 대표는 여당과 자신이 갖고 있는 파일을 즉시 공개해야 한다"고 밝혔다.

이어 안 대표는 "당사자의 해명을 듣고 국민과 언론이 사실 확인을 하면 된다"며 "그 결과에 따라 송 대표가 공개한 내용에 허위나 과장이 있으면 정치적 법적 책임을 져야 한다. 윤 전 총장 역시 파일 내용에 대해 사실에 근거해서 해명하고 그 결과에 따라 책임 있게 행동하면 된다"고 강조했다.

윤 전 총장 관련 의혹을 정리한 것으로 알려진 X파일은 송 대표가 지난달 "(윤 전 총장의) 수많은 사건에 대한 파일을 차곡차곡 준비하고 있다"고 말하면서 논란이 됐다. 최근에는 보수진영 정치평론가인 장성철 공감과 논쟁 정책센터 소장이 파일을 입수했다고 알려 주목을 받고 있다.

안 대표는 "여당 대표의 발언은 야권 대선주자의 정치적 움직임을 봉쇄하고 흠집 내기 위한 것이라는 합리적 의심을 지울 수 없다"며 "누군가가 불을 때고 냄새를 피우면 정치권과 관련된 인사들이 냄새가 확산되도록 부채질을 하는 것이 공작정치의 전형적인 모습"이라고 비판했다.

이준석 국민의힘 대표도 이날 최고위회의에서 "유력 대선주자에 대한 검증은 필요하지만 내용 없이 회자되는 X파일은 국민 피로감과 짜증을 유발한다"며 "X파일 내용을 알고 있는 분들은 형사적 문제가 될 내용이라면 수사기관에 넘기시고, 도덕적 지탄 내용이라면 공개하고 평가 받으시라. 그게 아니면 정치 공작에 가까운 것이라 규정할 수밖에 없다"고 얘기했다.

김기현 국민의힘 원내대표는 페이스북을 통해 "대선이 여권에게 불리하게 돌아가자 느닷없이 음습한 선거 공작의 그림자가 드리우기 시작했다"며 "천하의 사기꾼 김대업 시즌 2가 시작된 것 같다"고 강하게 지적했다.

김 원내대표는 또 "민주당은 비겁하게 뒷골목에서 작업을 벌이는 못된 버릇을 이제는 버리고, 정정당당하게 선거전에 임해 줄 것을 촉구한다"고 했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr