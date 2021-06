ADT캡스, 대한노인회와 시니어 안전·돌봄 '맞손'

ICT 기술 활용해 실버 세대에 특화된 안전 및 돌봄 솔루션 제공

[아시아경제 김철현 기자] ADT캡스(대표 박진효)는 대한노인회(회장 김호일)와 'ICT 기반 시니어 안전 및 돌봄을 위한 MOU'를 체결했다고 21일 밝혔다.

ADT캡스는 지난 5월 보건복지부와 독거노인 가구를 대상으로 한 '응급 안전 안심서비스' 구축을 위한 사업 계약을 체결하며 사물인터넷(IoT) 돌봄 서비스 시스템 구축에 나서고 있다. 다양한 IoT 센서를 활용해 화재 및 출입 감지는 물론 서비스 이용자의 심박수, 호흡, 수면 등 활동량을 확인하고 이상 여부를 자동으로 모니터링하며 위급 상황 시 119 자동 신고 기능도 제공한다.

이번 협약을 통해 ADT캡스는 대한노인회로부터 노인 건강, 돌봄 등의 자문을 받아 응급 안전 안심서비스의 고도화뿐만 아니라 신규 시니어 케어 사업 기획 및 개발에 박차를 가할 예정이다. 대한노인회는 돌봄 사각지대에 놓인 노인들을 대상으로 ADT캡스의 시니어 안전 및 돌봄 서비스를 적극 제공해 생활 안전을 강화할 계획이다.

이 외에도 ADT캡스와 대한노인회는 ICT 기반 시니어 안전 및 돌봄에 특화된 서비스를 제공하며 노인 편익 증진에 상호 적극 협력하는 데 뜻을 모았다. 박진효 ADT캡스 대표는 "초고령화가 빠르게 진행되며 실버 세대에 특화된 안전 및 돌봄 솔루션의 필요성이 높아지는 가운데, ADT캡스는 기존 물리-정보보안 사업 이외에도 사회적 약자를 위한 '안전과 돌봄' 영역에 힘쓰고 있다"며 "이번 협약을 계기로 ADT캡스는 노인들을 위한 사회 안전망 강화에 기여하고 나아가 삶의 질까지 높일 수 있는 라이프케어 환경을 구축하며 ESG 경영활동을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

