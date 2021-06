[아시아경제 이지은 기자] 청와대는 17일 오후 유영민 대통령 비서실장 주재로 국가안전보장회의(NSC) 상임위원회 회의를 개최했다고 밝혔다.

이날 회의에는 문재인 대통령 해외순방 관련 상황 점검 등을 위해 이호승 청와대 정책실장도 참석했다.

참석자들은 최근 급증하는 랜섬웨어 공격을 포함한 국내·외 사이버공격 실태 및 우리의 대응체계를 점검하고 민·관·군의 긴밀한 협조 하에 사이버안보 역량을 지속적으로 강화해 나가기로 했다.

또 문 대통령의 G7 정상회의 참석 및 유럽순방을 통해 거둔 외교·보건(백신)·경제 등 각 분야의 성과를 바탕으로 관련 후속 조치를 차질없이 추진하고, 국내 코로나19 상황을 극복하기 위한 대내외 조치들도 계속 취하기로 했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr