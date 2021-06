개미 1조원 코스피 쇼핑… 外人이 이끈 '천스닥'(종합)

국내 증시 혼조세 마감

코스닥 52일만에 1000선 회복

[아시아경제 지연진 기자] 17일 국내 증시가 혼조세로 거래를 마쳤다. 미국 연방공개시장위원회(FOMC)에서 테이퍼링(자산매입 축소) 논의가 시작됐지만 코스닥은 외국인의 매수세로 52일만에 '천스닥'으로 복귀했으며, 코스피는 개인 투자자들이 1조원 넘게 사들이며 장중 하락폭을 줄였다.

코스피 지수는 이날 전일대비 13.72P(0.42%) 하락한 3264.96으로 거래를 마쳤다. 지수는 이날 전일대비 2.48포인트(-0.08%) 하락한 3276.20으로 개장한 뒤 낙폭을 확대해 장중 30포인트가 떨어지기도 했지만, 오후들어 하락폭을 축소했다.

개인 투자자들이 1조원이 넘게(1조350억원) 순매수했지만, 기관이 6862억원 상당을 순매도하고, 3567억원 어치 순매도한 외국인이 가세하면서 지수는 결국 하락세로 마감했다.

시가총액 상위 종목 중에선 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 148,000 전일대비 5,000 등락률 +3.50% 거래량 5,378,963 전일가 143,000 2021.06.17 15:30 장마감 관련기사 “美 FDA” 이어 “식약처” 승인! “백신 보관” 독보적 기업"美 긴축 영향 제한적"…코스피 하락세지만, 천스닥 복귀코스피, 이틀 연속 최고치 기록...'3258.63' 마감 close (3.50%)와 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 835,000 전일대비 27,000 등락률 +3.34% 거래량 466,563 전일가 808,000 2021.06.17 15:30 장마감 관련기사 하락장에서도 ‘LG화학’ 잘 나가는 이유. 속! 시원하게 말씀드립니다."美 긴축 영향 제한적"…코스피 하락세지만, 천스닥 복귀[특징주]LG화학, LG에솔 배터리 공급 소식에 3% 강세 close (3.34%)이 강세를 보였고, 나머지는 모두 하락세를 기록했다. 특히 시총 1위인 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,900 전일대비 900 등락률 -1.10% 거래량 13,502,824 전일가 81,800 2021.06.17 15:30 장마감 관련기사 [요즘 신입] ⑤"신입 친화적 카카오가 삼성보다 인기"…일터 바뀌어야 인재 온다[코스피 3300 간다]"또 우리 개미가 나설 차례인가"속앓던 5G장비주의 봄 오나 close (-1.10%)를 비롯해 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 126,500 전일대비 3,000 등락률 -2.32% 거래량 2,101,775 전일가 129,500 2021.06.17 15:30 장마감 관련기사 [코스피 3300 간다]"또 우리 개미가 나설 차례인가""美 긴축 영향 제한적"…코스피 하락세지만, 천스닥 복귀SK하이닉스, 협력사 대상 1000억원 규모 ESG펀드 조성 close (-2.32%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 236,500 전일대비 3,000 등락률 -1.25% 거래량 720,341 전일가 239,500 2021.06.17 15:30 장마감 관련기사 [요즘 신입] ⑤"신입 친화적 카카오가 삼성보다 인기"…일터 바뀌어야 인재 온다[코스피 3300 간다]"또 우리 개미가 나설 차례인가""로키가 타고, 팔콘이 지킨다"…현대차, 디즈니 마블과 '투싼' 광고 close (-1.25%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 87,600 전일대비 1,500 등락률 -1.68% 거래량 1,937,518 전일가 89,100 2021.06.17 15:30 장마감 관련기사 [코스피 3300 간다]"또 우리 개미가 나설 차례인가"기아, 전세계 매장 디자인 변경 "새 브랜드 반영"3분기 백신, "우선 접종보다 신속 접종"… 반도체·車 자체 접종 가능성 ↑ (종합) close (-1.68%)가 1% 넘게 밀렸다.

코스닥 지수는 전일대비 5.23포인트(0.52%) 상승한 1003.72을 기록했다. 코스닥이 종가 기준 1000선을 회복한 것은 지난 4월27일 이후 52일만이다. 개인이 1316억원 어치를 순매도한 반면, 외국인은 1239억원치를 사들였다. 기관도 이날 245억원을 순매수했다.

에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 203,500 전일대비 8,900 등락률 +4.57% 거래량 657,593 전일가 194,600 2021.06.17 15:30 장마감 관련기사 "美 긴축 영향 제한적"…코스피 하락세지만, 천스닥 복귀[클릭 e종목] "에코프로비엠, 우려 딛고 2Q '깜짝 실적' 전망"코스피, 이틀 연속 최고치 기록...'3258.63' 마감 close 이 4.57%나 뛰었고, CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 177,600 전일대비 5,600 등락률 +3.26% 거래량 274,520 전일가 172,000 2021.06.17 15:30 장마감 관련기사 "美 긴축 영향 제한적"…코스피 하락세지만, 천스닥 복귀코스피, 이틀 연속 최고치 기록...'3258.63' 마감 코스피, '3250선' 혼조세 지속...카카오 장중 시총 3위 등극 close (3.26%)과 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 34,000 전일대비 900 등락률 +2.72% 거래량 1,491,882 전일가 33,100 2021.06.17 15:30 장마감 관련기사 진양곤 에이치엘비 회장, 자사 지분 10만주 추가 취득… “책임경영 의지”"美 긴축 영향 제한적"…코스피 하락세지만, 천스닥 복귀혼조세 속에서 최고치 경신한 코스피…셀트리온 관련 종목 강세 close (2.72%)도 강세를 보였다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 118,200 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 430,466 전일가 118,200 2021.06.17 15:30 장마감 관련기사 "美 긴축 영향 제한적"…코스피 하락세지만, 천스닥 복귀코스피, 이틀 연속 최고치 기록...'3258.63' 마감 코스피, '3250선' 혼조세 지속...카카오 장중 시총 3위 등극 close 가 보합세를 보였고, 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 149,500 전일대비 1,400 등락률 +0.95% 거래량 268,982 전일가 148,100 2021.06.17 15:30 장마감 관련기사 "美 긴축 영향 제한적"…코스피 하락세지만, 천스닥 복귀코스피, 이틀 연속 최고치 기록...'3258.63' 마감 코스피, '3250선' 혼조세 지속...카카오 장중 시총 3위 등극 close (0.95%)은 소폭 상승 마감했다. 반면 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 63,900 전일대비 100 등락률 -0.16% 거래량 140,842 전일가 64,000 2021.06.17 15:30 장마감 관련기사 "美 긴축 영향 제한적"…코스피 하락세지만, 천스닥 복귀코스피, 이틀 연속 최고치 기록...'3258.63' 마감 코스피, 외인·기관 동반 매도에 '3250선' 등락..."추가 상승 변수는 외국인 수급" close (-0.16%)와 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 55,900 전일대비 900 등락률 -1.58% 거래량 763,719 전일가 56,800 2021.06.17 15:30 장마감 관련기사 "美 긴축 영향 제한적"…코스피 하락세지만, 천스닥 복귀코스피, 이틀 연속 최고치 기록...'3258.63' 마감 코스피, '3250선' 혼조세 지속...카카오 장중 시총 3위 등극 close (-1.58%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 63,300 전일대비 500 등락률 -0.78% 거래량 446,205 전일가 63,800 2021.06.17 15:30 장마감 관련기사 "美 긴축 영향 제한적"…코스피 하락세지만, 천스닥 복귀혼조세 속에서 최고치 경신한 코스피…셀트리온 관련 종목 강세혼조세 나타내는 코스피…셀트리온 3형제 질주 close (-0.78%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 75,500 전일대비 800 등락률 -1.05% 거래량 111,880 전일가 76,300 2021.06.17 15:30 장마감 관련기사 "美 긴축 영향 제한적"…코스피 하락세지만, 천스닥 복귀혼조세 속에서 최고치 경신한 코스피…셀트리온 관련 종목 강세혼조세 나타내는 코스피…셀트리온 3형제 질주 close (-1.05%) 등은 약세로 거래를 마쳤다.

이진우 메리츠증권 투자전략팀장은 "오늘 코스피는 금리인상 시기가 6개월 앞당겨지면서 코스피 대형주 중심의 숨고르기로 풀이된다"면서 "코스닥은 그동안 코스피보다 덜 오른만큼 (미국) 영향을 덜 받는 구조이며, 긴축 인식이라기 보단 금리인상이 예견된 수준에서 앞당겨진 수준인 만큼 소폭의 조정 수준이 예상된다"고 전했다.

이경민 대신증권 연구원은 "(이번 FOMC 결과는)연준의 통화정책 스탠스가 긴축으로 전환됐다고 보기 어렵다는 판단"이라며 "현재 통화 정책이 유지되고, 연준의 통화정책 정상화 속도를 가늠할 수 있는 테이퍼링도 조심스러운 논의 개시 및 가능성 타진이라는 범주에서 크게 벗어나지 않았다"고 평가했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr