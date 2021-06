인텔 CEO "반도체 향후 10년간 호황일 것"

"연내 대규모 공장 증설방안 발표"

[아시아경제 조현의 기자] 미국 반도체 기업 인텔의 팻 겔싱어 최고경영자(CEO)는 반도체 산업이 향후 10년간 호황일 것으로 전망했다.

16일(현지시간) 미 경제매체 CNBC에 따르면 겔싱어 CEO는 이날 CNBC가 주최한 콘퍼런스에서 "우리에게 앞으로 10년간 호시절이 있을 것으로 본다"며 "세상이 점점 더 디지털화되는 가운데 모든 디지털 기기는 반도체가 필요하기 때문"이라고 말했다.

CNBC는 "겔싱어 CEO의 발언은 인텔의 반도체 시설 투자가 지금의 부족 사태가 끝난 이후에도 쓰일 생산 능력을 창출할 것이라는 의미"라고 분석했다.

실제로 겔싱어 CEO는 이날 미국이나 유럽에 연내 대규모 팹(공장)을 추가하는 방안을 발표하겠다고 말했다.

인텔은 또 지난 3월 애리조나주에 신규 반도체 공장 2개를 짓는 데 200억 달러(약 22조6000억원)를 투자하고 반도체 위탁생산(파운드리) 사업에도 진출할 계획이라고 밝힌 바 있다.

겔싱어 CEO는 이날 세계 최대 통신 칩 제조사 퀄컴의 크리스티아누 아몬 CEO와 함께 콘퍼런스의 패널로 참석했다.

아몬 CEO는 이 자리에서 인텔의 파운드리 진출이 외부 파운드리를 이용하는 퀄컴에 이점이 될 수 있다며 양사의 협력 가능성을 언급했다.

CNBC는 "인텔은 주로 중앙처리장치(CPU)를 만들어왔고 퀄컴은 5G 네트워크를 연결하는 통신 칩을 제조한다"고 설명했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr