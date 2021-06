[아시아경제 지연진 기자]코스닥 지수가 17일 장중 1000선을 회복했다.

코스닥은 이날 오전 9시54분 전일대비 0.20% 상승한 1000.46을 기록 중이다. 지수는 이날 전일대비 0.22P(0.02%) 내린 998.27로 개장해 38분여만에 상승 전환한 뒤 계속 오름세다.

