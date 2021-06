G마켓·옥션, 디지털·가전·리빙 여름 세일…최대 15% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] G마켓과 옥션은 오는 22일까지 디지털·가전·리빙 대표 브랜드 여름 세일을 진행하고, 브랜드별 할인과 카드사 혜택까지 제공한다고 17일 밝혔다.

이번 행사에는 삼성전자, LG전자, 필립스, AMD, 에이스침대, 듀오백, 쿠첸, 밀레 등 대표 브랜드들이 대거 참여한다. G마켓과 옥션이 엄선한 50여 개 브랜드의 여름 시즌 필수 제품을 다양하게 선보인다.

G마켓과 옥션은 각 브랜드별 최대 15%까지 할인되는 브랜드 할인 쿠폰도 제공한다. G마켓에서는 카드사 할인 혜택도 선보인다. 일부 상품에 한해 삼성카드로 결제 시 추가 5% 즉시할인 적용되며 5만원 이상 구매 시 최대 5만원, 10만원 이상 구매 시 최대 10만원까지 할인된다.

이번 기획전에서는 브랜드별 다양한 특가 상품을 만나볼 수 있다. 대표 상품으로, G마켓에서는 삼성전자 그랑데AI 건조기과 세탁기, LG전자 휘센 스탠드형 듀얼 에어컨 등을 준비했다. 옥션에서는 삼성전자 무풍에어컨, 필립스 27인치 게이밍 모니터 등을 만나볼 수 있다.

이베이코리아 관계자는 “여름철을 맞아 수요가 증가하고 있는 가전, 디지털, 리빙 대표 브랜드를 모두 모아 할인전을 진행한다”며 “고객들이 선호하는 인기 제품들을 엄선한 만큼 좋은 반응을 기대한다”고 말했다.

