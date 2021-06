[아시아경제 박소연 기자] 자연과환경 자연과환경 043910 | 코스닥 증권정보 현재가 2,780 전일대비 640 등락률 +29.91% 거래량 48,100,102 전일가 2,140 2021.06.16 10:35 장중(20분지연) 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! HMM 후속주, 나왔습니다! close 이 장초반 상한가를 기록했다.

자연과환경은 16일 오전 10시18분 기준 코스닥 시장에서 전일보다 640원(29.91%) 오른 2780원에 거래되고 있다.

자연과환경은 환경생태복원사업, 조경사업, PC저류조사업, 환경플랜트사업, 기타 건축공사업을 주요 사업으로 하는 기업이다.

자연과환경은 윤석열 전 검찰총장이 골목상권 해결 위한 도시재생사업 필요성에 대해 언급하면서 강세를 보이고 있다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr